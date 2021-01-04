Карельский город попал в топ-10 популярных направлений на Крещение

Лахденпохья попала в десятку самых популярных направлений в России для путешествий на Крещение. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Помимо карельского города, в топ-10 оказались южные города - Ялта, Севастополь, Сочи, Симферополь, Феодосия, Геленджик, подмосковная Истра, Санкт-Петербург и Шерегеш в Кемеровской области.

По статистике сервиса, туристы бронируют поездки «за святой водой» на период от 2 до 19 ночей и тратят на бронирование жилья от 1 до 6,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в середине января в Ялте, дороже всего - в Лахденпохье. Фото god-byka.ru