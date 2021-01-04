Сотрудники мэрии провели рейд по гостиницам и рождественской ярмарке

В Петрозаводске продолжаются рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер на объектах торговли и сферы услуг. Проверки продолжаются и в праздники, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередная инспекция прошла в гостиницах карельской столицы. Проверены отели «Фрегат», «Карелия» и «Ауринко». Инспекторы обращали внимание на соблюдение персоналом и посетителями социальной дистанции, использование средств защиты, наличие защитных экранов и санитайзеров.

Помимо этого проверяющие прошлись по Рождественской ярмарке, где также проконтролировали соблюдение антиковидных мер. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска