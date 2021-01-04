04 января 2021, 10:46
Общество

Заключенных Карелии в Новый год кормили сельдью, мясным азу и салатами

В исправительных учреждениях республики для осужденных подготовили праздничное меню

В Новый год меню для заключенных карельских колоний пополнилось праздничными блюдами. Его попытались приблизить к домашнему - выпечка, салаты, вкусное второе, сообщает пресс-служба УФСИН по РК.

Так, в Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске завтрак осужденных состоял из молочной рисовой каши, вареного яйца, чая, хлеба и булочки. На обед давали рассольник по-ленинградски, картофель, запеченный со свининой, винегрет и кисель. Во время ужина кормили картофельным пюре, сельдью соленой с луком, витаминным салатом.

В исправительной колонии №9 в Петрозаводске осужденные ели на обед гороховый суп, винегрет с сельдью, плов с мясом и компот из сухофруктов.

В лечебном исправительном учреждении №4 в Надвоицах на обед подавали винегрет, суп с макаронами, азу мясное с соусом, кисель, сок и хлеб, а на ужин - запеканку картофельную, котлету рыбную, чай с сахаром, булочку, молоко и хлеб.

Обсудить
просмотр
180403
Метки: 
УФСИН по РК
заключенные
новый год
новогодний стол
питание
Петрозаводск
Медвежьегорск
Надвоицы
новости Карелии