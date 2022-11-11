Нападение на вахтера общежития совершено в Петрозаводске

Днем 10 ноября вневедомственная охрана Петрозаводска приняла сигнал тревоги из городского общежития. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что неизвестная женщина устроила дебош в общежитии. Она агрессивно вела себя, нецензурно выражалась и напала на вахтера, нанеся ему телесные повреждения. Увидев правоохранителей, нападавшая попыталась сбежать, но ее поймали.

Нарушительницей спокойствия оказалась 36-летняя горожанка. При себе у нее обнаружили предмет, похожий на нож. Дебоширка была задержана и доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии