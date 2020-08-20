Начался суд над чеченским спецназовцем, убившим карельского коллегу

В столице Кабардино-Балкарии г. Нальчик начался суд над чеченским полицейским, который убил своего карельского коллегу осенью прошлого года, сообщает сайт «Медиазона».

В октябре 2019 года во время драки в Институте повышения квалификации, сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Хизир Зубайраев ударил Александра Флегонтова по лицу, тот упал с лестницы, ударился затылком об пол и умер.

Флегонтов служил в карельской полиции с 2007 года, в 2017 году он стал сотрудником отряда спецназначения «Гром» УНК МВД Карелии.

В октябре 2019 г. Александра командировали в Нальчик, где он должен был пройти курс в местном филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД.

Вечером 18 октября Флегонтов и несколько его однокурсников пошли в кафе неподалеку от института где поужинали и выпили спиртные напитки. Вернувшись на территорию вуза, они продолжили пить во дворе, где к ним присоединился сотрудник МВД из Чечни Ибрагим Адуев, который пригласил новых знакомых в свою комнату.

Рассказы очевидцев о том, что произошло дальше, сильно разнятся, но в целом картина событий выглядит так: несколько человек, в том числе Флегонтов, согласились на предложение Ибрагима и собрались в его комнате, но вскоре на шум пришли чеченские полицейские из соседней комнаты и начали прогонять отдыхающих коллег.

Один из них — Хизир Зубайраев — вытолкал Флегонтова и его друзей и захлопнул за ними дверь, а в комнате начали ругаться на чеченском языке, вспоминал Алексей Шишов, коллега Флегонтова из Саратова. По его словам, приятели вышли на улицу «на пару минут», а когда вернулись в общежитие, снова столкнулись с сотрудниками чеченского МВД.

Конфликт вспыхнул с новой силой и перерос в драку. Зубайраев ударил Флегонтова по лицу (кто-то из очевидцев запомнил только один удар, кто-то — два), Александр потерял равновесие и упал с лестницы.

«[Флегонтов] упал спиной на пол, расположенный в конце лестницы, то есть он упал с высоты собственного роста и с высоты лестницы, ударившись при этом об пол затылочной стороной головы»,

— говорил коллега Флегонтова из Карелии Дмитрий Шипилов.

Начавшаяся после этого драка длилась недолго — друзья, заметив, что Александр лежит без сознания, попытались его реанимировать, но приехавшие на вызов врачи констатировали смерть.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма: перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. Согласно заключению, на лице и груди убитого было несколько кровоподтеков; в крови у него эксперты обнаружили этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению средней степени.

19 декабря 2019 года о гибели карельского полицейского писал телеграм-канал «Омбудсмен полиции»: «Изначально между ними завязалась ссора на территории института, их разняли, сотрудник из Чечни не успокоился, кинулся на сотрудника из Карелии, повалил на пол и стал наносить удары по голове и лицу, когда оттащили, сотрудник из Карелии был уже мертв».

Позже «Омбудсмен полиции» опубликовал еще один пост, в котором повторялась та же версия: Зубайраев нанес Флегонтову «добивающий удар», когда тот уже лежал на полу. Кроме того, говорилось в публикации, пока внутри шла потасовка, на крыльце трое чеченских полицейских ногами избили сотрудника из Саратова.

Согласно материалам дела, 27-летний саратовский полицейский Алексей Шишов действительно был избит. Врачи обнаружили у него перелом скулы, ссадины и гематомы на лице и спине. Однако и он, и Шипилов, у которого тоже зафиксировали травмы, отказались предъявлять кому-либо претензии, поэтому возбуждать уголовное дело следователи не стали.

В феврале обвиняемый Зубайраев, который признал свою вину на следствии, перевел 600 000 рублей матери убитого, а в июле 50 000 — Маргарите, бывшей жене карельского спецназовца. Однако, по словам последней, близкие не собираются принимать этих денег.

«Еще до суда звонили Марии [бывшей второй жене Флегонтова] из какого-то чеченского сообщества, сказали, что готовы выплатить Марии 500 тысяч, моей семье 500 тысяч рублей и ежегодно высылать по 50 тысяч детям на отдых. Мы отказались. Маме тоже звонили, но она вообще отказывается с ними разговаривать. Мы не шли вообще на контакт, и вот прислали деньги матери [в феврале] и мне — за день до первого заседания. Я даже не поняла, что это за деньги. Я сказала [адвокату], что я их готова вернуть. Теперь они на это бьют, что они нам деньги дали, а мы не готовы идти на компромисс, но нам ничего этого не надо. Я попросила у адвоката найти данные, чтобы вернуть их обратно»,

— говорит Маргарита.

Под компромиссом потерпевшая имеет в виду согласие на рассмотрение дела в особом порядке, о котором просил обвиняемый. Женщина жалуется, что следователь ничего не сообщал им о ходе дела, а потом потерпевших поставили перед фактом, что 17 июля состоится первое заседание:

«Помощник судьи нам предложила написать, что мы не против рассмотрения дела в особом порядке, что мы не возражаем, чтобы нас потом просто известили о решении. Я как человек юридически не подкованный в принципе была не против — хорошо, что мне хватило мозгов позвонить адвокату. Он мне все объяснил, говорит: "Вы на это согласны?". Я говорю: "Нет, конечно"».

Сегодня в Нальчикском городском суде должно состояться первое заседание по существу дела. Рассматривать его судьи будут в общем порядке.

Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал об этом.

22 октября Александр Флегонтов был похоронен в Петрозаводске. На прощание с ним пришли сотни людей. По словам близких, он не был склонен к конфликтам и старался решать все мирным путем. У него осталось двое детей. Убивший Флегонотова житель Чечни дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде.