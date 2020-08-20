Автомобиль с уснувшим за рулем водителем вылете с трассы «Кола»

В Лоухском районе утомленное состояние водителя привело к дорожной аварии, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 15:00 на 964 км + 198 м федеральной автодороги «Кола» 42-летний водитель автомобиля «Шкода Фабия» (житель г.Санкт-Петербург) в результате усталости потерял контроль над дорогой, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Водитель получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении ГИБДД по РК.

Ранее мы писали, что для ликвидации последствий этой аварии привлекались местные пожарные части.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном состоянии, что может ставить под угрозу безопасность движения. Отправляясь в дольнюю дорогу, водителю необходимо запланировать время и место для отдыха, не допускать состояния усталости.

Добавим, что с начала года на дорогах республики произошло 7 дорожных аварий по вине водителей, уснувших за рулем во время управления автомобилем. В результате таких происшествий 7 человек получили различные травмы, 3 человека погибли, в том числе 1 ребенок. Чаще всего допускают переутомление за рулем водители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Московской, Мурманской, Вологодской областей.