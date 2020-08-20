20 августа 2020, 10:15
Пожарные спасли в лесу человека, который повредил сустав
Пострадавшего пришлось выносить из леса на носилках
19 августа, специалисты пожарной части № 75 привлекались для спасения человека в лесном массиве в районе 8-го километра Пиньгубского шоссе, сообщается в паблике Пожарная часть -75 Соломенное.
Мужчина потерял способность самостоятельно передвигаться, в связи с травмой тазобедренного сустава.
Пожарные обнаружили пострадавшего, а затем вынесли его на носилках из леса и передали бригаде скорой помощи.
В тот же день в 13:15 специалисты из ПЧ-75 привлекались в район 2-го километра Ялгубского шоссе на поиск заблудившего в лесу мужчины 55 лет со 2 группой инвалидности.
В 14:15 минут потерявшего мужчину нашли, вывели из леса и передали родственникам.