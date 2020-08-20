Магазинный вор задержан в гипермаркете Петрозаводска

О задержании очередного магазинного вора в карельской столице сегодня сообщает Управление Росгвардии по республике Карелия.

По информации сотрудников вневедомственной охраны, вечером 18 августа группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла на сработку тревожной сигнализации в один из городских гипермаркетов. Там они получили информацию о том, что молодой человек пронес мимо кассового узла продукты на сумму без малого 3 000 рублей. Действуя скрытно, он сложил в рюкзак продукты разных наименований – работники торгового заведения, имеющие значительный опыт, замечают и меньшие по объему хищения. Была нажата тревожная кнопка.

Сотрудники задержали злоумышленника, установили его личность – выяснилось, что гражданин проживает в Петрозаводске и ему 20 лет. После составления необходимых документов его передали представителям городской полиции.