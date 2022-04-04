На Октябрьском проспекте изменится организация дорожного движения

С 24 апреля в Петрозаводске изменится организация дорожного движения на Октябрьском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на четной стороне проспекта в районе пересечения с улицей Лисицыной будет запрещена остановка транспорта. Парковка возле Городской детской поликлиники №1 будет доступна только для инвалидов.

Нововведения организованы для того, чтобы упростить для маломобильных горожан получение медицинской помощи. Водителей просят руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото pixabay.com/radoslawczarnecki0