Мужчина среднего возраста пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Николая Савина 1979 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Уроженец Пудожа, проживающий сейчас в Петрозаводске, перестал выходить на связь 23 января. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

На вид мужчине 40-45 лет, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в шерстяной свитер, черную куртку, камуфляжные брюки, черные зимние кроссовки, меховую шапку.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефону +7-981-402-06-1.