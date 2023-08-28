Мотоциклист влетел в автомобиль в Пятом поселке

ДТП с участием мотоцикла произошло вечером в минувшее воскресенье.

Момент столкновения на перекрестке трех улиц – Халтурина, Боровая и Пограничная попало в объектив камеры наблюдения CityLink.

Легковой автомобиль двигался по главной, сразу после перекрестка совершая правый поворот.

Мотоцикл передвигался по Боровой и судя по установленному в том месте знаку, должен был уступить дорогу. Произошло столкновение, транспортное средство и двое наездников оказались на земле. // видео VK-паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»