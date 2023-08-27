27 августа 2023, 18:03
Трое взрослых погибли и пострадал ребенок в ДТП на «Коле»
Серьезная авария произошла 27 августа в Олонецком районе
Трое погибших и один пострадавший ребенок – итог страшного ДТП на автодороге «Кола» в Карелии. О случившемся со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф сообщил Михаил Охлопков в своем Telegram.
Авария произошла на 34-м километре км трассы, на повороте на Верхний Олонец. Столкнулись два автомобиля.
Погибли на месте двое жителей Мурманска и один житель Карелии, ребенка 2010-го года рождения с травмами увезли в Олонецкую ЦРБ. // фото: unsplash.com