Мошенники «подловили» жителя Карелии на покупке машины из-за рубежа

В полицию обратился 51-летний житель Сортавалы и сообщил, что неизвестные обманули его при покупке автомобиля. О деталях произошедшего рассказали в МВД по РК.

По данным источника, в социальной сети мужчина увидел объявление о продаже автомобиля из Белоруссии и оставил заявку. В тот же день с ним связался «менеджер» по продаже автомобилей из Европы. Он разъяснил условия сделки, отправил лицензию на разрешение заниматься данным видом деятельности и документы на автомобиль.

Поверив незнакомцу, сортавалец перечислил 327 000 рублей на указанный номер счёта. Остальное он должен был заплатить при приёмке автомобиля в Санкт-Петербурге – уже после того, как транспорт прибудет в Россию, но это не случилось, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.