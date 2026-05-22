Удар молнии сжег квартиру в Карелии

Днем 20 мая в селе Реболы произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает паблик ОПС по Муезерскому району.

По данным источника, сигнал о возгорании в двухквартирном доме поступил на пульт дежурного в 15:45. На место выехали специалисты из пожарной части №72. Из горящего здания спасатели эвакуировали инвалида. Он получил ожоги второй степени и отравление продуктами горения. Пострадавшего передали медикам.

Пожар был ликвидирован в 19:00. Одна из квартир сгорела, вторую удалось отстоять. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за удара молнии.

