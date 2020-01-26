Молодые специалисты в Карелии получат «северные» в полном объеме

В Законодательное собрание Карелии 20 января внесен важнейший законопроект, направленный на поддержку молодых людей, начинающих трудовой путь в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Сегодня молодой человек, впервые приходящий на работу после вуза и среднего специального учебного заведения оказывается в заведомо невыгодном положении. Молодой специалист получает, по сути, «голый» оклад, поскольку «северные» надбавки ему не положены. Их, по действующему закону, надо еще заработать. И лишь через два с половиной года стажа он обретает право на «северные» надбавки в полном объеме.

То же самое касается молодых специалистов, которые приезжают на работу в Карелию из южных регионов – им точно так же приходится тратить годы, чтобы заработать северный стаж, дающий право на надбавки.

Согласно законопроекту, который будет рассмотрен Законодательным собранием Карелии, молодые люди в возрасте до 30 лет смогут получать «северные» надбавки в полном, максимальном, размере с первого дня работы.

Законопроект внесен главой республики Парфенчиковым и председателем Законодательного собрания Шандаловичем.

Сообщается, что в органах исполнительной власти Карелии в настоящее время 14 молодых специалистов, которые не получают «северные» из-за отсутствия стажа. А в бюджетной сфере республики таких – 801 человек.

При этом не совсем понятно, почему этот важнейший закон не был принят намного раньше. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что его принятие не повлечет за собой роста расходов бюджета, поскольку средства на выплату «северных» каждый год закладываются в бюджет республики в полном объеме на всех работников бюджетной сферы, но законодательство не позволяло платить надбавки всем одинаково. Теперь, если депутаты поддержат законопроект, эта несправедливость будет, наконец, устранена.