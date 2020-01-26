Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, сократив сроки рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения, - сообщает РАПСИ.

Так, глава государства считает, что сроки должны быть сокращены в том числе и за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми. Поручение должно быть выполнено до конца июля.

На минувшей неделе в послании Федеральному собранию президент выдвинул ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению материнского капитала: с этого года его станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличится до 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться. Сама программа маткапитала будет продлена как минимум до конца 2026 года.