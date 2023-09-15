Молодой житель Петрозаводска выехал из города и пропал

Пропал 36-летний житель Петрозаводска Дмитрий Седов. Его местонахождение неизвестно с 9 сентября, говорится в сообщении о поиске, опубликованном в соцсети.

В последний раз Дмитрия видели в деревне Намоево в Прионежском районе. Рост мужчины 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Пропавший был одет в спортивные штаны и резиновые сапоги для рыбалки.

Отмечается, что он мог находиться в компании из трех человек. Всех, кто что-либо знает о судьбе мужчины, просят звонить по телефонам +7 (911) 404-80-08, 89114021102, 112. // Фото: Мария Виноградова, vk.com