«Мерседес» экс-депутата парламента Карелии обворовали в Петербурге

Житель Карелии пострадал от рук неизвестных злоумышленников в Санкт-Петербурге. Полиция организовала проверку по факту кражи из автомобиля бывшего депутата Законодательного собрания Карелии, сообщает ФАН.

Супруга экс-парламентария оставила автомобиль Mercedes-Benz V250 на парковке Калининского района на неделю. После того, как автомобиль снова оказался у владельцев, большая часть личных вещей в салоне уже отсутствовала.

В частности, в машине не было комплекта сидений, полки багажника, магнитолы. Потерпевший оценил ущерб в 215 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело. (фото 53news.ru)