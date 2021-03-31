Возможных похитителей велосипеда ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения, установленной в одном из подъездов многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Эти люди подозреваются в причастности к краже велосипеда. Их личности пока не установлены.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, просят звонить по телефону +7 953 545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.