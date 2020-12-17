Мэрия проверила, как банки в Петрозаводске соблюдают антиковидные меры

Специалисты городской администрации проверяют, как антиковидные меры соблюдают не только в общепите, фитнес-центрах и магазинах, но и в кредитных организациях.

17 декабря специалисты посетили несколько отделений банка.

Контролеры проверили соблюдение масочного режима, наличия защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, ограничений посетителей по возрасту и других требований. Также представителям банка дали разъяснения по мартовскому распоряжению главы республики. (фото пресс-центр администрации города)