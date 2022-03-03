Мать пятерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

Нерадивая мать задолжала пятерым своим детям алименты на сумму два миллиона рублей. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности в виде обязательных работ на 50 часов, которые она не отработала, сообщили в УФССП Карелии.

После этого должницу привлекли уже к уголовной ответственности и назначили исправительные работы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком один год.

Однако женщина не являлась в указанный срок на регистрацию, на работу тоже не вышла. Сотрудники уголовной инспекции обратились в суд за отменой условного осуждения и заменой на наказание в виде исправительных работ с лишением свободы.

Постановлением Олонецкого районного суда Республики Карелия исправительные работы были заменены на 3 месяца 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. // Фото: vero_vig_050/pixabay.com