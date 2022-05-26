Масочный режим отменяют в Санкт-Петербурге

В Северной столице с 27 мая отменяют масочный режим. С этого дня защитные маски будут носить рекомендательный характер.

«С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест»,

- сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Обязательные для пандемии коронавируса средства защиты отменили на основании предписания главного санитарного врача Петербурга. Глава города Александр Беглов подписал постановление, отменяющее обязательное ношение масок.

Отметим, что в Карелии масочный режим пока никто не отменял. (фото pixabay.com, geralt)