30 июля 2021, 20:30
Общество

Леонид Байтман: «Говорить, что спорт – это здоровье, просто смешно»

О казусах конного спорта, пристрастии к роскоши, допинге и странных фантазиях власти

Текст: Антонина Кябелева 

Я не люблю интервью, приуроченные к юбилеям и круглым датам. Чувствуется в них какая-то праздничная искусственность, закрывающая возможность откровенного разговора. С известным в Карелии тренером, организатором в области спорта, заслуженным работником физической культуры Карелии Леонидом Борисовичем  Байтманом я встретилась накануне его 90-летия.

Наша трехчасовая беседа даже отдаленно не напоминала о надвигающемся торжественном моменте. Мой собеседник легко перемещался по разным историческим эпохам, вспоминая фамилии, события, мельчайшие детали давно минувших лет, одновременно поражая ясным пониманием того, что сегодня происходит в области спорта.

В какой-то момент я поймала себя на мысли о том, какие уникальные возможности дает профессия журналиста, открывающая двери к людям, которые не устают удивлять, восхищать, поражая остротой ума и глубоким интеллигентным восприятием мира.  

Самые яркие и интересные моменты нашей беседы я постаралась изложить с максимальной точностью.

О том, как в 18 лет стать спортивным функционером

- Мне было восемнадцать лет, когда я стал инструктором сортавальского комитета физкультуры и спорта. На дворе был 1949 год. В послевоенные годы к спорту относились, как в 60-е к космонавтике. Время было голодное. Источников существования практически не было, кроме жалкого пособия за погибшего на фронте отца. Он погиб в августе 1941 около Калевалы. Я хоть и родился в Виннице на Украине, но именно в Карелии находится прах моего отца.

Леонид Байтман с родителями

 

Забыть о постоянном чувстве голода помогали занятия спортом. В Сортавале от финнов остались прекрасно оснащенные школы. Таким спортивным оснащением и наши современные школы не могут похвастаться. Спортивное оборудование и снаряды вне уроков прятались в стены и пол. Там находились специально предназначенные для этого ниши. 

В Сортавале жизнь бурлила, работал Дом культуры, Дом офицеров, был великолепный театр оперетты, джазовый оркестр. В Сортавале я попал в поле зрения Тойво Августовича Неволайнена. Это был удивительный человек, великолепный тренер, невзирая на то, что он был инвалидом, у него одной ноги до колена не было. Он был директором детской спортивной школы. Она появилась в 1946 году, и все ребята туда повалили. Занимались гимнастикой, баскетболом, лыжами, легкой атлетикой. С председателем сортавальского комитета физкультуры и спорта Вильямом Викманом мы вместе занимались в спортивной школе. Он и предложил мне должность инструктора. Надо сказать, что Викманы для Сортавалы – значимая фамилия, которая вписалась в историю города. 

На предприятиях везде существовали спортивные коллективы. Моя задача состояла в том, чтобы организовывать соревнования, общаться с людьми, учить тому, что сам умел. Конечно, сейчас сложно представить, чтобы вчерашний школьник без профессионального образования сразу попал на должность инструктора. Но тогда было другое время.

Занятия разными видами спорта, я думаю, очень серьезно повлияли на мое мировоззрение. Я убежден, что воздействие физкультуры на организм - практически революционное.

Физические занятия можно сравнить с допингом, который искусственным образом стимулирует человеческий организм к развитию, открывает новые возможности и горизонты.

Я занимался разными видами спорта: легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, футболом, коньками фехтованием, гимнастикой. Комплексное физическое воздействие на человека больше соответствует природному, естественному развитию.

О любви к гаджетам

Сегодня мир лишает человека движения. Вовлеченность современных людей в виртуальный мир, увлеченность гаджетами крайне негативно влияет на организм. Уже не нужно колоть дрова, носить воду, на верхние этажи мы поднимаемся на лифте, а долгие пешие прогулки всегда можно заменить с помощью общественного или личного транспорта. Нехватку чего-то важного люди ощущают на инстинктивном уровне. Не случайно возникла программа ЗОЖ (здоровый образ жизни), основанная не теоретических выкладках, а на практических занятиях физкультурой.

Несколько лет назад Валентина Улич, будучи министром здравоохранения и соцзащиты, провела в Петрозаводске тестирование состояния здоровья трех тысяч подростков от 12 до 13 лет. Из трех тысяч подростков практически здоровыми оказалось менее 2 процентов! Представители власти предпочитают об этом умалчивать, но такова реальность. 

Сегодня развитие спортивной отрасли стало залогом здоровья. Представители власти обязаны создавать условия для занятий физкультурой и спортом. Во всем мире принят термин «шаговая доступность». Другими словами, спортивные поля, игровые площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны должны находится не далее 800-900 метров от порога твоего дома. К сожалению, и в Петрозаводске, и в Карелии об этом напрочь забыли. В Петрозаводске инфраструктура для занятий спортом составляет менее 30 процентов нормативной с учетом численности городского населения.  

 

В советское время в Карелии председателем совета министров работал Иван Степанович Беляев. Это была легендарная личность, очень мудрый человек. Я пришел к нему с идей создания конно-спортивной школы. Он задал мне вопрос: «Кто будет заниматься и как часто?» Я объяснил, что заниматься будут около 200 подростков три раза в неделю. Он задумался и говорит: дескать, деньги мы найдем, и если эти двести человек будут три раза в неделю отвлечены от пьянства и хулиганства, то государство будет считать, что эти деньги окупились. Я эти слова запомнил на всю жизнь.

Свиньи вместо лошадей 

Когда Карелия была союзной республикой, было принято решение о проведении первой спартакиады народов СССР. Беда была в том, что республика должна была участвовать в каждом из более двух десятков видов спорта. В Карелии не существовало и половины тех видов спорта, на которые нужно было выставить команды. В том числе не было и конного спорта. Мне было поручено создать конную школу в Сортавале. Это был 1954 год. Мне припомнили, что я когда-то рассказывал, как меня отец в четыре года на лошадь посадил.   

Из архива Леонида Байтмана

 

На создание школы нам выделили 250 тысяч рублей. Началось строительство конюшни, подбор тренеров. За лошадьми мы поехали в Пятигорск на конные заводы.

В тот момент Никита Хрущев разогнал все конные заводы, чтобы на их месте создать свиноводческие фермы. Поросят загнали в стойла, а элитных дорогих лошадей выгнали на пастбища.

Нам показали неухоженных бесхозных лошадей, каждая из которых стоила 20 тысяч рублей золотом. Нас уговаривали купить их за 2 тысячи бумажных рублей только, чтобы спасти животных. Мы приобрели 12 коней, а судьба сотен, если не тысяч породистых лошадей оказалась незавидной.

Сортавала. Из архива Леонида Байтмана. 

 

Спартакиада проходила в 1956 году, когда уже появился указ о расформировании Карелии из союзной в автономную республику. Но так как все уже было закручено, мы по инерции в соревнованиях все же приняли участие под транспарантом Россия-2. Главная задача была не оказаться последними. Когда половину видов спорта создавали за полтора года, то это оказалось непростой задачей.

В последний день Спартакиады мы шли вровень с Таджикистаном. Решался вопрос, кто станет аутсайдером – Карелия или Таджикистан? И в этот день наш спортсмен из сортавальского совхоза «Большевик» выиграл в конных соревнованиях два дополнительных очка. У нашего спортивного начальства слезы были на глазах от счастья, что Карелия обошла Таджикистан.  

Как отучить чиновников от роскоши

Главное, чего сегодня не хватает представителям власти, – это чувства ответственности. Буквально недавно Москва отозвала из Карелии 230 миллионов рублей, которые были выделены на спортивный комплекс в Ялгубе. Насколько я знаю, Карелии поставили условие, что обратно эти деньги республика получит, когда завершит проект за свой счет. Раз не умеем строить на федеральные миллионы. У меня возникает вопрос: а нужно ли было строить этот комплекс в нынешних финансовых, кадровых, строительных возможностях?  

 

На фоне этих событий карельское правительство вновь просит 6,5 миллиарда рублей на детский лагерь в Спасской  Губе и 4,5 миллиарда на реконструкцию стадиона Спартак и спортивного комплекса на Кургане. Кто эти деньги будет осваивать, и почему нужно сейчас реконструировать относительно нестарые объекты? На тот же Курган были истрачены сотни миллионов рублей, а теперь вдруг выясняется, что его нужно реконструировать.

Круглогодичный детский лагерь в Спасской Губе – сомнительная идея. Спасская Губа находится на берегу Мунозера – одного из самых холодных озер Карелии. Даже Онего на градус теплее. Строить лагерь всероссийского значения, подразумевая, что дети будут купаться в ледяной воде, как минимум, несерьезно.  

Я думаю, что это пустые фантазии власти, не подкрепленные ни нашими возможностями, ни, главное, нашими потребностями. Карелии сейчас нужны не дворцы спорта или ледовые дворцы, а обычные спортивные комплексы, тренажерные залы, стадионы, катки, бассейны - причем расположенные в соответствии с принципом шаговой доступности. В строительстве спортивной инфраструктуры должна быть последовательностью. Ледовые дворцы – это уже роскошь. Сначала нужно обеспечить граждан самым необходимым.

 

Между тем свободного места для создания спортивной инфраструктуры в Карелии все меньше и меньше. Она сокращается, как шагреневая кожа.

В петрозаводской мэрии уже несколько лет находится проект строительства многоэтажного дома-паруса, который хотят разместить в районе улицы Московская и набережной Варкауса на месте бывшей спортивной школы. Красивый проект, особенно, если его построить и посмотреть на него с середины озера. Но во всем Октябрьском районе, где проживают десятки тысяч петрозаводчан, есть только спортивный комплекс «Луми». А по нормативам должно быть, как минимум, три ФОКа, два бассейна, стадион.

В масштабах России Карелия в списке лидеров по количеству утопленников. Почему? Во многом потому, что мы не учим детей плавать, у нас мало бассейнов, мы уделяем обучению плаванью мизер времени. Несколько лет назад мы обсуждали в мэрии Петрозаводска идею бесплатного обучения детей плаванию. Знаете, на чем споткнулись? Кто-то глубокомысленно произнес: дескать, что мы делаем, у нас же не останется детей, которые пойдут на платные занятия, мол, как же мы будем бассейны содержать, если зарабатывать не будем? И идея умерла.

Об Олимпиаде и допинге

Я не слежу за Олимпиадой в Токио. Это мероприятие, которое себя изжило, нарушило все олимпийские принципы. Его нужно переформатировать. Олимпиада превратилась в коммерческое зрелищное шоу, в котором работают профессионалы, зарабатывая себе деньги. 

Профессиональный спорт сейчас на таком уровне, что без медикаментозного сопровождения практически невозможно добиться результатов. У человеческого организма есть предел. С помощью химии заставляют организм отдать резервы, которые он бережет про запас. По сути, допинг – это насильственное извлечение энергии, иногда в ущерб здоровью. Поэтому говорить, что спорт – это здоровье, просто смешно. Здоровье в некоторых видах спорта заканчивается на уровне кандидата в мастера или на уровне первого спортивного разряда. Это тот уровень, тот предел, который можно добиться естественным путем, не прибегая к медикаментам.

Спорт высших достижений сегодня невозможен без допинга. Это общемировая практика. То, что Россия погрязла в допинг-скандалах, свидетельствует только о том, что у нас слабая юридическая защита спортсменов и не самая передовая химическая медицина.

Конечно, играет роль и психологическое отношение к нашей стране. Российских спортсменов проверяют более тщательно и подозревают даже там, где все чисто.

В советские времена допинг тоже был, причем на государственном уровне. В Карелии допинговой системой могли пользоваться два спортсмена – Владимир Абрамов и Владимир Титов. Они были умницы, сознательно отказались от любых вариантов фармакологии.   

 

Происходило все следующим образом. Я приезжаю в Москву. Мой хороший приятель – начальник союзного управления легкой атлетикой Иван Степанченок - достает картонную коробку и говорит: мол, это для Абрамова и Титова. Я у него на столе открываю коробку, забираю витамины для спортсменов и говорю: «Остальное мы тебе дарим. Нам это не надо». Он меня постоянно упрекал, что все, кроме дремучих карелов, пользуются достижениями отечественной фармакологии.

На территории Союза это была система. Одни спортсмены знали и принимали, другим просто подсовывали, третьих заставляли. А пошло это из ГДР, которая хотела быть передовой витриной социализма, в том числе и в спорте. Небольшая страна демонстрировала удивительные спортивные достижения. У них химия в то время была на высочайшем уровне.

О том, что остается с нами

В 1959 году в Сортавале я организовал строительство спортивного зала и мастерских. Школа была старого образца, и зала для занятий спортом там вообще не было. Мою инициативу поддержали и директор школы, и родители, и дети.

Никогда не забуду, как первоклассники в своих ведерочках носили шлакобетонную смесь. Два годы мы собственными силами строили спортзал и мастерские. Уже 60 лет стоит этот зал, там и сейчас занимаются дети.

Это наравне со строительством спортивного комплекса карельского пединститута и обустройством первой на Северо-Западе резинобитумной дорожки на стадионе Юность я считаю одной из самых больших удач в своей биографии.

Обустройство лыжного комплекса на Кургане – это тоже важная страница мой профессиональной деятельности, которую я отношу к неудачам. Я тогда возглавлял Школу высшего спортивного мастерства. В 1987 году мы провели на Кургане соревнования Северо-Запада России по лыжному спорту. Был готов проект по развитию Кургана как спортивного бренда Петрозаводска. Там предусматривалось строительство новых лыжных трасс, санной горки, трамплина международной категории.

В результате получили биатлонную трассу со стрельбищем, которое нужно переделывать. Стрельбище разместили после тяжелого лыжного подъема, что противоречит всем существующим требованиям к подобного рода сооружениям. Не может биатлонист после тяжелого подъема лечь и сразу начать стрелять, у него просто не будет результатов. Мало того, посреди стрельбища стоят столбы с непонятными перемычками. Это все сбивающие факторы. В мире всего два стрельбища с такой дуростью – в Петрозаводске и Костомукше. По сути, просто выбросили сотни миллионов рублей. Я пытался это остановить, но сделали все равно, как хотели. Меня утешали: мол, пусть хоть что-нибудь построят. Вот теперь это «хоть что-нибудь» нужно переделывать и опять вбухивать огромные средства, так как в нынешнем виде биатлонную трассу просто нельзя использовать по назначению.

В спортивной отрасли вращаются огромные деньги, и ею нужно управлять профессионально. К сожалению, Карелии этого очень недостает – отраслью руководят дилетанты.

P.S. Редакция портала  «Петрозаводск говорит» искренне поздравляет Леонида Борисовича Байтмана с днем рождения!

Обсудить
просмотр
190986
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
сортавала
новости Карелии
новости петрозаводска
спорт
физическая культура
здоровый образ жизни
Леонид Байтман
«Курган»
«Луми»
стадион юность
конный спорт
олимпиада
допинг
Ялгуба
спасская губа
детский лагерь
легкая атлетика
стадион
спортивная инфраструктура