Крупные штрафы за отсутствие масок выписаны подросткам в Карелии

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Костомукши были приняты решения о назначении ряда штрафов. Часть из них получили дети, сообщает паблик администрации Костомукшского городского округа.

Так, трое подростков были привлечены к ответственности за повторное нарушение масочного режима. Двое из них получили штрафы в размере 5000 рублей, третий - 15000 рублей.

Еще один подросток привлечен к ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, двое - за курение. Один ребенок ночью был замечен в городе без сопровождения взрослых.

Также были рассмотрены 13 дел по фактам ненадлежащего воспитания детей. В большинстве случаев родители дрались и выражались нецензурной бранью в состоянии алкогольного опьянения в присутствии детей. Одна мама, будучи пьяной, шла с детьми по проезжей части. Фото potokmedia.ru