Назван срок, который грозит злодею, напавшему на продавщицу

Подозреваемого в нападении на продавщицу магазина разливных напитков на Зареке задержали сегодня днем сотрудники патрульно-постовой службы. Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, мужчина полтора года назад переехал в Петрозаводск из Пудожского района. Он не был судим, но употреблял запрещенные вещества.

По факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, разбойное нападение было совершено в районе 23 часов 5 мая в одном из заведений Зареки. Молодой мужчина ударил бутылкой по голове продавщицу, как только та повернулась к нему спиной. Затем последовали новые удары. Девушке в итоге удалось вырваться и убежать. Мужчина же похитил несколько бутылок алкоголя и скрылся.