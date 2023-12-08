Компания «КСМ» подвела итоги работы по программе расселения

31 жилой дом за 7 лет. Таковы итоги работы компании «КСМ» в республиканской программе расселения граждан из аварийного жилья. 15 домов – в Петрозаводске и 16 – в семи районах республики, общее количество квартир – 1936.

Если 2015 и 2016 годы были рекордными по количеству введённых в эксплуатацию домов, их было по 7, то 2023-й рекордный по количеству квартир в построенных домах – 461 квартира. В текущем году построены и введены в эксплуатацию 4 дома: 132-кв. в Беломорске, 145-, 155-кв. в Суоярви и 29-кв. в Лахденпохье.

Все дома под расселение построены из железобетонных панелей собственного завода «Стройиндустрия КСМ», как большие (свыше 100 квартир), так и 4-, 5- и 10-квартирные. Квартиры переданы жильцам с отделкой «под ключ», установленным сантехническим оборудованием и электрическими плитами. И самое главное, все без исключения дома, введены в эксплуатацию точно в срок.

Посмотреть список домов под расселение, построенных «КСМ» вы можете здесь.



В планах у компании принять участие в следующем этапе программы, в который попадут дома, признанные аварийными с 2017 по 2021 год.

155-кв дом в Суоярви

Два 60-кв дома в Петрозаводске

155-кв дом в Суоярви

84- и 42-кв дома в Петрозаводске

33-, 38-, 39- и 107-кв жилые дома в пос. Чална Пряжинского района

77-кв дом в Петрозаводске

20-кв. дом в Медвежьегорске

5-кв дом в Пудоже

4-кв дом в д. Мегрега Олонецкого района

На правах рекламы. АО Специализированный Застройщик "КСМ". ИНН 1001000982.