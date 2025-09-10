10 сентября 2025, 10:05
Команда «Динамо-Карелия» выиграла первый матч в МХЛ
Карельские хоккеисты обыграли команду из Владивостока в Кондопоге
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Команда «Динамо-Карелия» одержала первую победу в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги.
Во вторник карельские хоккеисты принимали в Кондопоге «Тайфун» из Владивостока. Основное время матча завершилось вничью 2:2. В овертайме победу динамовцам принес точный бросок Федора Кузьмина.
Сегодня «Динамо-Карелия» проведет еще один матч с гостями с дальнего Востока.
Напомним, динамовцы начали сезон с двух поражений.