Команда «Динамо-Карелия» выиграла первый матч в МХЛ

Карельские хоккеисты обыграли команду из Владивостока в Кондопоге
Хоккей в Кондопоге
Фото: МХК "Динамо-Карелия"

Команда «Динамо-Карелия» одержала первую победу в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Во вторник карельские хоккеисты принимали в Кондопоге «Тайфун» из Владивостока. Основное время матча завершилось вничью 2:2. В овертайме победу динамовцам принес точный бросок Федора Кузьмина.

Сегодня «Динамо-Карелия» проведет еще один матч с гостями с дальнего Востока.

Напомним, динамовцы начали сезон с двух поражений.

