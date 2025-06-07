Ко Дню Карелии на площади Петрозаводска открыли торговые ряды

8 июня отмечают День Республики Карелия, 105 лет назад была образована Карельская трудовая коммуна. Впервые такой праздник было решено отмечать в 1999 году. Сегодня мы предлагаем вспомнить, как отмечали этот день ровно 20 лет назад – в 2005 году. По традиции официально праздник стартовал у Вечного огня с возложения цветов. Веселую праздничную программу открыло шествие от площади Ленина до площади Кирова.

В торжественном шествии приняли участие самодеятельные и фольклорные коллективы Карелии и гости из разных регионов России и из-за рубежа. Организаторы признались, что все было сделано в лучших традициях: шествия предыдущего года и этого ничем друг от друга не отличались. Единственной особенностью праздника стало проведение фестиваля кантеле.

«Это народный своеобразный инструмент. Много приехало исполнителей, есть и интересные мастера, которые изготавливают этот инструмент», - рассказал организатор шествия Геннадий Будников.

Это был хоть и не круглый, но все же юбилей, но организаторы явно не расстарались. Колонна участников по непонятным причинам останавливалась несколько раз. Спасала ситуацию народная песня, которую «не задушишь, не убьешь». С песней колонна прибыла на площадь Кирова, где всех собравшихся поздравил с Днем республики Глава Карелии Сергей Катанандов: «Карелия, в добрый путь!»

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Тогда же впервые за семилетнюю историю празднования Дня Карелии в Петрозаводске на площади Кирова открылась большая ярмарка, на которую приехали торговать промышленники не только из Карелии, но из Санкт-Петербурга, Новгорода, Архангельска, Кирова и других городов России.

Хоть и называлась ярмарка широкой, хоть и день был праздничным, но нельзя было сказать, что эта ярмарка отличалась от других в лучшую сторону. 50 предприятий – далеко не предел для нашей площади. Сами товары были уже сто раз видены местным покупателем. А цены, жаловались они, как на рынке – ничуть не ниже. Впрочем, заморские купцы к нам ездили не мошну набивать, а себя показать и других научить. Даже если ничего не продадут, не расстроятся, уверял один из продавцов-умельцев: «Мы же не для этого едем сюда. А показать свои изделия, что мы сами руками делаем».

Причем, делали они далеко не всегда товары с национальной изюминкой. Например, показали ковбойские шляпы с надписью «Мальборо». Делали мастера то, что брал покупатель: «Люди любят кич!» Но в День Карелии хотелось бы видеть побольше товаров с истинно карельской символикой. Но изобилие матрешек и прочего ширпотреба затмевали собой скромную красоту нашей вышивки или плетения из бересты. В тот день пользовались спросом товары, хорошо известные на нашем рынке, и местные предприятия стабильно сделали неплохую выручку.

А о том, как проходили ярмарки в Карелии два века назад, можно было узнать на выставке в Краеведческом музее (ныне Национальный музей). Делегация стран, которые в нулевые годы торговал с Карелией, с интересом узнавали о том, как процветал в наших краях торговый бизнес столетия назад.

Купцы и коробейники, иначе – челноки, вот главные герои этой выставки. Экспозиция рассказывала не столько о ярмарке, сколько о торговле Олонецкой губернии с другими городами и странами. А также о наших промыслах.

«Здесь представлен ассортимент товаров, которые привозили купцы из Олонецкой губернии, из Карелии, которые приезжали на ярмарки. А также купцы из России, из крупных городов – это Санкт-Петербург, Москва», - рассказывала Ольга Гаврилова, куратор выставки.

Всего два века назад в чести были не деньги, а товары. Поморы менялись с норвегами – пять пудов рыбы на пять пудов муки. Связи со скандинавами заинтересовали вице-губернатора шведской губернии Вестерботтен Йорана Теолина: «Уже тогда у нас были тесные торговые связи, а сейчас они развиваются, основываясь на тех давних традициях». А гостей из Мурманска и Марий-Эл больше интересовало то, что и как им когда-то продавали наши предприимчивые карелы. Сергей Катанандов не только слушал экскурсовода, но и сам сумел провести экскурсию для гостей.

В тот день министр культуры РК Галина Брун сразила всех финским национальным костюмом. Тогда пошла такая мода – на празднике министр культуры надевала традиционные для наших земель платья. Она призналась, что шила его не сама, хотя и умеет управляться с иголкой. А традиционный крестьянский костюм 19 века можно было посмотреть на сотрудницах музея.

«Часть – это сшитое, как мы говорим «новодел». А часть подлинные вещи из семей. Которые хранят это все, потом нам сдают на хранение», - пояснила Марина Щербак, заведующая экскурсионным отделом.

А еще челноки того времени пропагандировали в других городах и странах нашу культуру, не только продавая свой товар, но и распевая народные карельские песни. Жаль, что сегодняшние торговцы утратили эту важную функцию.

Таким было 7 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.