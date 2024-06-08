Воздушные ворота Карелии в День республики распахнулись широко

8 июня отмечают День Республики Карелия. Наша рубрика поздравляет всех ее жителей с праздником! Мы предлагаем вам вспомнить вместе с нами, как проходил этот праздник ровно двадцать лет назад.

В тот день строители преподнесли серьезный подарок Карелии. Они сдали в эксплуатацию аэровокзальный терминал. Меньше года им понадобилось для проведения всех проектных и строительных работ. И с тех пор аэропорт в Бесовце мог одновременно обслужить 150 пассажиров.

Старое здание аэропорта было построено за 40 лет до этого. Синие деревянные домики давно отслужили свое. Для всех гостей, прилетающих к нам самолетами, Карелия начинается именно в аэропорту. Можно сказать, что он визитная карточка республики. И вот воздушные ворота начали соответствовать всем европейским стандартам. Просторное помещение для пассажиров и персонала – сотрудников пограничных и таможенных служб и гражданской авиации.

«Сегодня мы сдаем в эксплуатацию первый этап этого объекта. Начинают работать гражданские авиарейсы. И за 1-2 месяца предстоит переместить сюда таможенную и пограничную инфраструктуру. И тут нужно разрешение Министерства транспорта РФ, сейчас мы этим занимаемся», - сообщил Александр Ефимов, председатель Госстроя РК.

На открытие важного объекта прибыли первые лица республики. Поблагодарили строителей, директору аэровокзала вручили символический ключ. Всех пригласили в здании, где был накрыт небольшой фуршет. Первые лица республики демократично разделили радость со всеми приглашенными и выпили по фужеру «за Карелию!», поздравив друг друга с Днем республики.

Первый рейс, по словам директора аэропорта «Петрозаводск» Николая Скачкова, был запланирован уже на следующий день. Направление – Анапа. Следующий – Хельсинки-Череповец. Недостатка в приеме самолетов у нас не испытывали, в основном это были чартерные рейсы. А с введением нового терминала власти надеялись, что удастся ввести новые маршруты.

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Одним из самых торжественных событий стало открытие в День республики памятника Юрию Андропову (был председателем КГБ, генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть возглавлял СССР в 1982-84 годах). Нам он близок тем, что работал в Карелии более десяти лет. Открытие монумента приурочили к его 90-летию.

«Для меня это человек исключительно светлого ума, - рассказал на церемонии соратник Ю.Андропова Дмитрий Александров. – Удивительный в этом плане. Можно комментировать с разных сторон, но это истина. А встречаться с ним мне пришлось не раз».

Трехметровый монумент был отлит из нержавеющей стали на «Петрозаводскмаше». В конкурсе на проект памятника участвовали 14 скульпторов. Победил Михаил Коппалев, изобразивший Андропова в юности – комсомольцем, романтиком, поэтом. Причем, сам скульптор рассказал: «У меня был по матери дедушка, и он был по нехорошему навету своих же односельчан, комсомольцев, забран. И так «потерялся». Нет его. Но история – есть история, и в истории много действующих лиц. И не все одним цветом. Здесь нужно относиться к конкретному человеку. Я изучил его деятельность. Изучил отношение к нему людей. Если бы он мне чем-то был негативен, я бы не стал работать».

Были на церемонии и те, кто выступал активно против возведения монумента с лозунгом: «Снова правит КГБ? Хватит». Вероятно, их движения «Антифа»: «А что он такого сделал? Он сослал полстраны. Рассовал по психушкам. Три миллиона афганцев убил, 15 тысяч наших солдат. Зачем ему ставить памятник?»

Юные антифашисты, впрочем, церемонии не препятствовали, толпились в стороне. Но когда они решили пройти скромным маршем мимо монумента, были остановлены людьми в штатском. Пятеро манифестантов были задержаны вплоть до выяснения личности.

Вопрос, обращенный к члену Совета Федерации от Карелии Виктору Степнову, не поставил его в тупик:

-Когда вы руководили республикой, отчего тогда было не открыть такой памятник?

-Знаете, у нас были немножко другие заботы. Может быть, это была моя ошибка, что я не поднял этот вопрос. Я могу взять на свой счет.

Традиционно в День республики в Петрозаводске прошел рыбный фестиваль Калакунда. Он начался днем в пойме реки Лососинка. Организаторы опасались, что на праздник придет мало народу, ведь это не был выходной день. Но опасались зря, людей пришло достаточно. Но не сказать, что пришедших ожидало нечто примечательное, отличное от прошлых лет. Как обычно программу вел «старый дед Калакунд».

Выступил и персонаж «Петр Первый», который на наших праздниках был обязательной фигурой, объявив, что нас «ждет развеселое веселье». Из веселья организаторы предложили ярмарку народного творчества, выступления фольклорных коллективов. И конечно, предприятия республики продавали разную рыбу. Жаль, что выражение «а супец-то жидковат» подходило для сваренной к празднику ухе, которой угощали собравшихся. Повара уверяли, что на сто литров воды наловили 50 килограммов окуня и плотвы. Но похлебка мало напоминала наваристую уху. Зато порадовали зрителей выступления циркачей. Публика была в благостном настроении, хвалила праздник и ругала погоду – было довольно прохладно. Под занавес праздника обещали народные игрища, чтобы согреть пришедших.

Таким было 8 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

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