Юная петрозаводчанка победила в конкурсе «Маленькая мисс мира»

Еще одна карельская красавица ровно 20 лет назад прославила республику. Амиране Чичуа было тогда всего 11 лет. Она заняла первое место на Международном фестивале «Маленькая красавица мира». В конце мая 2005 года он проходил в Париже. И вот, когда девочка вернулась домой в Петрозаводск, с ней встретились журналисты.

В Париже собрались девочки из многих стран мира, всего 48 участниц. Несмотря на то, что конкурс детский, юным красавицам, как и взрослым, пришлось выдержать несколько серьезных испытаний. Представить свою страну, продемонстрировать дизайнерскую одежду, показать домашнее задание. Амирана подготовила песню на французском языке, что, возможно, и подкупило жюри. Маленькая красавица из Карелии была признана лучшей в мире!

«Я была в шоке. Я не могла осознать победу. Было очень много соперниц, достойных девочек», - вспоминала Амирана.

После победы на конкурсе «Маленькая красавица Карелии» готовиться к мировому конкурсу не пришлось. Уже в Петрозаводске Амирана научилась правильно ходить, стоять, улыбаться. А вот мама Светлана Фатеева взглянула на свою дочь другими глазами: «Это уже сформировавшаяся, можно сказать, маленькая женщина. Она уже понимает, как себя подать. Постановка речи, фраз – она уже себя свободно чувствует на сцене. Это очень хороший жизненный опыт».

Сама же Амирана считала, что не сильно изменилась после конкурса в столице Франции. Разве что немного повзрослела. Титул накладывал определенные обязательства: «Это ответственность. Полагается вести себя порядочность. Нужно нести этот титул, весь этот год. Это очень тяжело». Амиране хотелось, конечно, стать супермоделью, но по-настоящему она мечтала о другом. Когда вырастет, девочка хотела стать дизайнером квартир. А пока она вместе с мамой готовилась к новому конкурсу. Предстояла поездка в Москву на конкурс «Маленькая мисс России».

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6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 206 лет – не возраст для гения. Так решили собравшиеся в 2005 году на праздник на улице Пушкинской. Рядом с памятником поэту ежегодно проводят торжества. За это отвечают сотрудницы Национальной библиотеки, которая находится на этой улице.

Из года в год это мероприятие становилось все менее официозным. На праздник приходили не по команде, а по доброй воле. Это прежде всего радовало организатора праздника – главного библиотекаря Светлану Кукелеву. Она на тот момент уже 16 лет была ответственной за это торжество, и слушать стихи Пушкина ей не надоедало. «Стало больше людей на этом празднике, больше выступающих, причем, не специально подготовленных, а именно просто желающих высказать свое отношение к Пушкину, и тех, кто читает свои любимые стихи», - поделилась Светлана.

Звучит на празднике не только пушкинское слово. Карельские поэты выходили к постаменту со своими стихами. Правда, не все. Одни не осмеливались читать их у памятника тому, с кем в творчестве тягаться сложно. Другие говорили, что мешает шум машин, и Пушкин сам не стал бы тут выступать. Но скорей всего он с одобрением посмотрел бы на вальс в его честь.

Любовь к Пушкину в России давно стала своеобразным брендом. Ее передавали из поколения в поколение как платье, которое уже никогда не выйдет из моды. В школе №10 свой бренд развивали, она носит имя Пушкина, и во главе угла там гуманитарные дисциплины. Пушкина дети знали, но любили выборочно. Ученик школы №10 Иван Бородулин сказал: «Мы очень хорошо знакомы с его творчеством. На разные мероприятия ездим, на Пушкинские фестивали. Мне некоторые стихи нравятся, но не особо я на самом деле поклонник Пушкина». Дети предпочитали современников. Но взрослые не могли сказать, кто из них станет так же известен через 200 лет, как Пушкин: «Нет, я не вижу сейчас такого писателя». О Пушкине ученые писали много и все по-разному, но в одном сходились: такие гении рождаются на свет раз в пятьсот лет. России осталось подождать каких-то лет триста.

Таким было 6 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.