Клубный дом «Речка»: Дом сдан! Дом принят!

До конца августа на квартиры жилого комплекса действует выгодное ипотечное предложение

Приятно делиться радостными новостями - ООО «Специализированный застройщик «ЖК Александровский» сообщает, что клубный дом «Речка» введен в эксплуатацию.

В соответствии с разрешением на строительство дольщики должны были получить ключи не раньше осени 2023 года, но уже в июле стартовала выдача ключей от новых квартир. Многие из владельцев уже активно обустраивают своё гнездышко, отделочные работы в полном разгаре.

Для тех, кто влюблен в «Речку», но еще не приобрел жилье в этом клубном доме, по секрету сообщаем - несколько квартир еще есть. Если решение о покупке созрело, стоит поторопиться - до конца августа действует специальное предложение на двухкомнатные квартиры - ипотека от 3%*.

Все расскажут и покажут в офисе продаж по адресу: г. Петрозаводск, Литейная пл., д. 3 оф.1. Телефон (8142) 332244.

*Ипотека с господдержкой для семей с детьми + ДЗК (субсидирование) + суммы сверх лимита+ цифровые сервисы

Ставка в размере 4% годовых на весь срок кредита устанавливается в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 4% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика - ООО СЗ «ЖК Александровский».

Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит предоставляется на приобретение у юр.лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП – первого собственника готового жилого помещения или на приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения (в том числе с земельным участком), расположенных в сельских населенных пунктах на территории ДФО, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 30 млн. руб., для остальных регионов– до 15 млн. руб. Повышенные суммы кредита обеспечиваются за счет субсидирования из средств Застройщика - ООО СЗ «ЖК Александровский». Первый взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны с 01.08.2023 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги.

Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Для информации: с 01.08.2023 установлены новые размеры минимально допустимых значений процентных ставок по программам ипотечного кредитования.

Направляем уточнение с учетом требований ипотечных программ Банка по значению минимальной процентной ставки (ставка не может быть ниже 0,01%):

*с учетом применения все допустимых дисконтов

Важно!

Минимально допустимые значения процентных ставок распространяются на кредитные договора, подписанные с 01.08.2023 (вне зависимости от даты принятия решения) и заявки, полученные Банком с 01.08.2023.

Все ранее направленные ограничения сохраняются.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «ЖК «Александровский», ИНН 1001283650. На правах рекламы.