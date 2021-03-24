Карельский УФСИН провел промо-акцию для предпринимателей республики

В поселке Надвоицы Сегежского района состоялась встреча руководства исправительной колонии с представителями органов власти, госучреждений, силовых министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Целью встречи заявлено знакомство с производственным сектором УИС Республики Карелия и привлечением потенциальных заказчиков на базе исправительной колонии №1 УФСИН Карелии.

Гостям продемонстрированы мощности учреждения в деревообрабатывающей и швейной отраслях, а также представлены образцы выпускаемой учреждениями района продукции.

Предприниматели получили уникальную возможность увидеть не только цеха, оборудование и готовую продукцию, но и лично оценить профессионализм и мастерство работы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

По итогам посещения был проведен круглый стол по вопросам взаимодействия организаций любой организационно-правовой формы с учреждениями УИС Карелии.

Привлечение новых заказчиков, освоение новых видов продукции и новых направлений производств является фундаментом для дополнительного привлечения осужденных к оплачиваемому труду и как следствие позволяет возмещать из их заработной платы ущерб, нанесенный потрепавшим лицам,

– говорится в информационном сообщении о встрече.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»