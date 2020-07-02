Карельские танцоры вошли в десятку лучших на престижном конкурсе

Спортсмены танцевального клуба «Ритм» вошли в ТОП-10 победителей турнира «Just Dance», сообщает управление культуры Петрозаводска. Конкурсные работы оценивала коллегия из судей России, Китая и Италии.



«В июне спортсмены танцевального клуба «Ритм» Дмитрий Нелединский и Александра Каблова приняли участие в онлайн-конкурсе «Just Dance», организованном Академией WDSF совместно с исследователями из Стэнфордского университета. В этом турнире принимало участие большое количество танцоров со всего мира. Цель состояла в том, чтобы способствовать активному танцу в это сложное время пандемии»,

- сообщает мэрия.

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Судьи оценивали записи, основываясь на том, насколько креативны, увлекательны или аутентичны видео. Ролик карельских танцоров вошел в десять лучших.