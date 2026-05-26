Карельские рыбаки увеличили вылов корюшки

Весенний массовый вылов корюшки завершен в Карелии. Рыбаки подвели итоги. Карельские рыбодобывающие организации выловили 462,5 тонны.

Корюшки, рассказали в республиканском Минсельхозе. Такой улов на 17% больше, чем годом ранее. Свежая рыба с узнаваемым огуречным запахом сразу поступала в торговые точки Карелии. Короткий, но интенсивный нерестовый ход длится всего 10-15 дней в мае. Основной объем рыбы добывают в Онежском озере.

В министерстве отметили, что в этом году география лучших уловов сместилась. Если в 2025-м по вылову лидировала Петрозаводская губа, то теперь рекордные подходы фиксировали на Пудожском берегу. Промысел велся проверенными орудиями лова – заколами, мережами и ставными неводами.