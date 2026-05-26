Холодная и дождливая погода ожидается сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно, дождь. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха +4, +6, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, дожди, ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха +4, +9, на юге местами до +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем +7;

В Сегеже, Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +5;

В Олонце, Пудоже днем +9;

В Сортавале днем +13.