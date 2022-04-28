Карельская лыжница вошла в состав сборной страны

Всего к новому сезону на взрослом уровне будет готовиться пять групп, в состав которых в общей сложности входит 46 лыжников. Их имена определила Федерация лыжных гонок России. Среди утвержденных в списке наша карельская спортсменка, мастер спорта Ольга Жолудева, сообщили в министерстве спорта Карелии.

Ольга будет тренироваться в группе под руководством Олега Перевозчикова и Данила Акимова.

Вместе с ней в группу вошли 11 лыжников: Илья Семиков, Александр Ившин, Илья Порошкин, Иван Горбунов, Александр Забалуев, Антон Тимашов, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Олеся Рушенцева. Фото: vk.com/minsportkarelia.