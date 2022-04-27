27 апреля 2022, 16:45
Петрозаводчан приглашают пробежать эстафету Победы
Для участия в легкоатлетической акции 9 мая нужно направить заявку
В День Победы в столице Карелии состоится легкоатлетическая эстафета (12+).
В забеге примут участие команды юношей и девушек образовательных организаций, студентов высших и средних специальных учебных заведений, команды предприятий и организаций города, любительских спортивных клубов, рассказали в Центре спортивной подготовки.
Для участия требуется направить предварительную заявку. Состав команды – 10 человек. Заявки принимают до 13:00 6 мая.
Участники эстафеты Победы проследуют по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса, старт и финиш забега - на площади Кирова. В эстафете - 10 этапов, время первого - 14:30.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, какие мероприятия будут проходить 9 Мая в карельской столице. (фото pixabay.com, maxmann)