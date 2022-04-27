Петрозаводчан приглашают пробежать эстафету Победы

В День Победы в столице Карелии состоится легкоатлетическая эстафета (12+).

В забеге примут участие команды юношей и девушек образовательных организаций, студентов высших и средних специальных учебных заведений, команды предприятий и организаций города, любительских спортивных клубов, рассказали в Центре спортивной подготовки.

Для участия требуется направить предварительную заявку. Состав команды – 10 человек. Заявки принимают до 13:00 6 мая.

Участники эстафеты Победы проследуют по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса, старт и финиш забега - на площади Кирова. В эстафете - 10 этапов, время первого - 14:30.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, какие мероприятия будут проходить 9 Мая в карельской столице. (фото pixabay.com, maxmann)