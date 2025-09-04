Карелия вошла в пятерку лидеров по уровню психических заболеваний

Российские регионы оценили по уровню психических расстройств. По итогам 2024 года в лидерах оказался Ненецкий автономный округ. Карелия же вошла в первую пятерку.

Согласно рейтингу РИА Новости, в Ненецком автономном округе зафиксировано наибольшее число людей, у которых впервые в жизни выявили психические или поведенческие расстройства - 703,4 случая на 100 тысяч населения. На втором месте – Архангельская область, с показателем 697,4 случаев на 100 тысяч.

Третье место у Карелии (556,3 случая). В пятерке также Мордовия (554 случая) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6).

Последние места в рейтинге по психическим заболеваниям у Чечни, Севастополя и Брянской области.