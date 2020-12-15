Карелия держится в группе регионов-лидеров по заболеваемости COVID-19

Ситуацию с коронавирусом обсудили сегодня на прямой линии главы Карелии.

Руководитель Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила, что по уровню заболеваемости коронавирусом Карелия перешла на третье место по России. Первую строчку занимает Санкт-Петербург, вторая позиция у Псковской области, третьей у нашей республики. По-прежнему в Карелии высокая заболеваемость среди работников образования, имеется прирост 9 процентов.

Кроме коронавируса в республике на 50-й неделе выделяют респираторные вирусные инфекции. Лидирующую роль, по словам Котович, занимают риновирусы. Также выделяют метапневмовирус. Ситуация с внебольничной пневмонией также остается напрояженной в республике. При этом пока в Карелии не выявлены случаи гриппа. (фото radio1.news)