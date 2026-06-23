Специалисты рассказали об удобном инструменте сохранения данных и дали подробную инструкцию

Перенос данных WhatsApp на Google Диск или iCloud становится актуальным для многих пользователей, особенно при смене смартфонов с Android на iOS. Этот процесс может показаться сложным из-за различий в операционных системах и способах хранения данных. Но с правильным инструментом представленный процесс становится несложным, а самое главное безопасным.

Wondershare MobileTrans является именно таким инструментом. Эта программа для резервного копирования & восстановления обеспечивает простой и эффективный способ переноса ваших чатов, медиафайлов и даже стикеров WhatsApp на Google Диск или iCloud, не требуя от пользователя технических знаний или сложных настроек.

Необходимость в резервной копии может возникнуть в разных ситуациях, особенно при:

- Смене смартфона. Если вы решили перейти на другое устройство, то важно сохранить всю историю переписки, чтобы не потерять нужные сообщения, медиафайлы и ссылки, которые вы отправляли в чатах.

- Обновлении операционной системы. Перед значительными обновлениями ПО не помешает создать резервные копии, чтобы предотвратить потерю данных в случае сбоев. Часто случается так, что операционная система обновилась с ошибкой, из-за чего приходится делать вайп, который откатывает все в ноль, удаляя любую пользовательскую информацию.

- Восстановлении после неисправностей. Если ваш смартфон вдруг выходит из строя, то не помешает резервная копия, которая восстановит все утерянные данные на другом гаджете.

- Переходе между разными операционными системами. Специально при переходе с Android на iOS или наоборот, где стандартные методы переноса данных могут быть неэффективны.

Именно в таких ситуациях на помощь приходит Wondershare MobileTrans, предлагая надежный и удобный способ создания резервной копии.

Инструкция довольно простая. Рассмотрим, как сделать резервную копию WhatsApp на Google Диск или iCloud. Открываем приложение, в меню выбираем вкладку «Резервное копирование и Восстановление», далее нажимаем на «Резервное копирование данных app».

Так вы сделаете копию нужных файлов и обезопасите себя от утери важной информации. В предложенном списке выберите WhatsApp.

Затем подключаете смартфон к компьютеру, используя переходник. Нажмите на кнопку «Начать», чтобы запустить процесс. Когда создание резервной копии завершится, вы сможете отправить их на Google Drive или iCloud, программа предоставит выбор.

Если нужно перенести данные WhatsApp между телефонами iOS и Android, то после открытия программы выбираем первую вкладку «Перенос WhatsApp».







Затем нажимаем по зеленому окошку «Передача», подключаем смартфоны к компьютеру, выбираем нужные данные для переноса и нажимаем «Начать».







Используя Wondershare MobileTrans, вы легко сможете перенести резервную копию WhatsApp с Google Диска на iCloud, а также сможете быстро перенести информацию WhatsApp. Главное, что можно не переживать об утечке и безопасности данных. Все зашифровано и никто не получит доступ к файлам и перепискам, кроме вас.

С помощью приложения вы сможете управлять всеми данными более эффективно. Этот инструмент является отличным помощником при смене устройств.

Приложение Wondershare MobileTrans обладает целым рядом преимуществ и предлагает следующие возможности:

Широкая совместимость . Представленное программное обеспечение поддерживает больше 6000 различных устройств. Сюда входят даже последние модели iPhone и Андроид. Это выступает гарантией того, что практически каждый пользователь сможет воспользоваться программой.

. Представленное программное обеспечение поддерживает больше 6000 различных устройств. Сюда входят даже последние модели iPhone и Андроид. Это выступает гарантией того, что практически каждый пользователь сможет воспользоваться программой. Гибкость . MobileTrans не ограничивается только мессенджером, он позволяет перенести и другие файлы, например, вы можете перекинуть контакты, фотоснимки, сообщения, мобильные приложения и т.д.

. MobileTrans не ограничивается только мессенджером, он позволяет перенести и другие файлы, например, вы можете перекинуть контакты, фотоснимки, сообщения, мобильные приложения и т.д. Высокая скорость . Благодаря оптимизации процесса, работа с большим объемом данных не займет много времени.

. Благодаря оптимизации процесса, работа с большим объемом данных не займет много времени. Простота использования . Интуитивно понятный интерфейс делает пользование доступным даже для неопытных пользователей.

. Интуитивно понятный интерфейс делает пользование доступным даже для неопытных пользователей. Безопасность . MobileTrans гарантирует полную конфиденциальность ваших данных. Все передаваемые информация зашифрована, и доступ к ней имеет только сам пользователь.

. MobileTrans гарантирует полную конфиденциальность ваших данных. Все передаваемые информация зашифрована, и доступ к ней имеет только сам пользователь. Выборочный перенос . Возможность выбрать конкретные файлы для переноса позволяет пользователю сохранить только нужные данные.

. Возможность выбрать конкретные файлы для переноса позволяет пользователю сохранить только нужные данные. Восстановление и резервные копии. Помимо перекидывания разной информации и приложений на ПК или другой смартфон, вы сможете легко сделать резервную копию WhatsApp на Google Диск или на iCloud.

Программа предлагает усовершенствованный инструментарий, имеющий следующие особенности:

MobileTrans поддерживает более 18 типов файлов . Вы легко сможете сохранить не только переписки, но и контакты, фотоснимки, музыку и т.д.

. Вы легко сможете сохранить не только переписки, но и контакты, фотоснимки, музыку и т.д. Экспорт сообщений в PDF/HTML. Приложение поддерживает экспорт чатов. Вы легко сможете перенести их на ПК и сохранить в формате PDF или HTML.

Приложение поддерживает экспорт чатов. Вы легко сможете перенести их на ПК и сохранить в формате PDF или HTML. Восстановление потерянных файлов . MobileTrans восстановит данные мессенджера на любых устройствах операционной системы Android и iOS. К тому же, есть возможность вернуть файлы iTunes.

. MobileTrans восстановит данные мессенджера на любых устройствах операционной системы Android и iOS. К тому же, есть возможность вернуть файлы iTunes. Поддерживает последние версии операционных систем. Речь идет о смартфонах Samsung S23 и iPhone 15, работающие на ОС Android 14 и iOS 17. То есть приложение обеспечивает широкую совместимость, можно не переживать об отсутствии поддержки вашего устройства.

Резервные копии, созданные с помощью MobileTrans, могут быть восстановлены на любом устройстве, независимо от его операционной системы, что делает этот инструмент идеальным выбором для пользователей с разнообразными гаджетами.

Чтобы начать пользоваться MobileTrans, посетите официальный сайт и загрузите приложение, доступное для систем Windows и macOS. Регистрация в системе откроет доступ к некоторым функциям программы.

Пользователи могут воспользоваться двухнедельным пробным периодом, во время которого можно ознакомиться с базовыми возможностями ПО. Если приложение соответствует потребностям, то вы сможете купить месячную или годовую подписку. Тогда откроются все инструменты для пользования.

На правах рекламы. ИП Семченко Антон Викторович, ИНН 695008773090