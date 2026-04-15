Насильника и убийцу несовершеннолетней осудили в российском регионе

Педофила-убийцу осудили во Владимирской области за совершенное летом 2025 года преступление в городе Киржач. Жертвой стала 17-летняя девушка, которая выходила из такси, сообщили в областном СК.

Педофил преследовал девушку, а догнав, напал. Он отвел несовершеннолетнюю в безлюдное место и изнасиловал. Чтобы замести следы, преступник задушил девушку, а ее тело утопил в канаве и забросал ветками.

Поймать насильника помогли камеры наблюдения, на одной из них было видно, как мужчина преследовал жертву. Мужчину, 1985 года рождения, проверили психиатры и признали его вменяемым. Сам он признался, что совершил изнасилование и убийство под воздействием алкоголя.

Суд приговорил убийцу-насильника к 24 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.