Строительство дома-интерната в Костомукше — в финальной стадии

16 апреля в Законодательном Собрании состоится ежегодный отчет Главы Карелии о деятельности Правительства региона. Будут затронуты все сферы социально-экономического развития республики, в том числе — вопросы социальной поддержки пожилых граждан.

В Костомукше на финальный этап вышло строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов. Ведется работа по подбору персонала — здесь будут трудиться 186 человек, идет подготовка к открытию — закупают оборудование и мебель. Всего в доме-интернате будут получать услуги по уходу порядка 200 пожилых граждан.

По результатам масштабной работы с Министерством труда России Карелия впервые получила почти 190 млн рублей федеральной субсидии на капитальный ремонт трех объектов. В этом году проведут ремонты в Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов, в 2027-м - в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов и психоневрологическом интернате «Черемушки».

Кроме того, в планах - ремонт по одному из корпусов Медвежьегорского психоневрологического интерната и Ладвинского дома-интерната. Соответствующие заявки направлены в Минтруд России.

В течение 2025 года продолжалась реализация пилотного проекта по созданию в Карелии системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Услуги получили более 320 человек. Всего за прошедший год организации социального обслуживания оказали услуги порядка 15 тысячам граждан.