Управляющую компанию оштрафовали за грязь в подвале дома в Олонце

Управляющую компанию оштрафовали за грязь, мешки и стоки канализации в подвале дома на улице Карла Либнехта в Олонце.

О том, что коммунальная организация плохо следит за состоянием подвала, в жилищный надзор пожаловался олончанин.

Сотрудники госкомитета проверили подвал и нашли нарушения. Инспектор установил, что подвал в районе подъезда № 2 многоквартирного дома находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. В подвале лежит бытовой мусор, мешки, также нужно очистить помещение от остатков канализационных стоков.

В отношении УК возбудили административное дело. Коммунальной организации назначили штраф в размере 125 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу.