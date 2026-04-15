Синоптики предупредили жителей Карелии о дожде 16 апреля

В четверг, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днём северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днём +12...+14°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днём северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+5°С, местами до -5°С, днём +11...+16°С, местами по югу до +19°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -4°C, днём +14°C.

В Кеми ночью -2°C, днём +15°C.

В Кондопоге ночью +2°C, днём +14°C.

В Медвежьегорске ночью -1°C, днём +13°C.

В Олонце ночью +3°C, днём +18°C.

В Пудоже ночью +1°C, днём +19°C.

В Сегеже ночью 0°C, днём +14°C.

В Сортавале ночью +2°C, днём +15°C.

В Суоярви ночью +2°C, днём +15°C.