Синоптики предупредили жителей Карелии о дожде 16 апреля
В четверг, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днём северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днём +12...+14°С. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днём северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+5°С, местами до -5°С, днём +11...+16°С, местами по югу до +19°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -4°C, днём +14°C.
В Кеми ночью -2°C, днём +15°C.
В Кондопоге ночью +2°C, днём +14°C.
В Медвежьегорске ночью -1°C, днём +13°C.
В Олонце ночью +3°C, днём +18°C.
В Пудоже ночью +1°C, днём +19°C.
В Сегеже ночью 0°C, днём +14°C.
В Сортавале ночью +2°C, днём +15°C.
В Суоярви ночью +2°C, днём +15°C.