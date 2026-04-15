15 апреля 2026, 06:30
На 15 апреля в Карелии синоптики дали благоприятный прогноз
В среду в Карелии ожидается переменная облачность
Сегодня, 15 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха днём +11,+13°С...+13 °C. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха днём +10...+15 °C,+15°С, местами до +18 °C.
По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +11 °C.
В Кеми днём +8 °C.
В Кондопоге днём +13 °C.
В Медвежьегорске днём +13 °C.
В Олонце днём +16 °C.
В Пудоже днём +17 °C.
В Сегеже днём +12 °C.
В Сортавале днём +12 °C.
В Суоярви днём +13 °C.