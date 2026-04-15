На 15 апреля в Карелии синоптики дали благоприятный прогноз

Сегодня, 15 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха днём +11,+13°С...+13 °C. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха днём +10...+15 °C,+15°С, местами до +18 °C.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +11 °C.

В Кеми днём +8 °C.

В Кондопоге днём +13 °C.

В Медвежьегорске днём +13 °C.

В Олонце днём +16 °C.

В Пудоже днём +17 °C.

В Сегеже днём +12 °C.

В Сортавале днём +12 °C.

В Суоярви днём +13 °C.