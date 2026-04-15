Особый противопожарный режим ввели в Карелии

В Карелии введен особый противопожарный режим. Он действует с понедельника.

В лесах и лесопарковых зонах запрещено разводить костры; пользоваться пиротехникой; заезжать на транспорте в природоохранную зону; бросать тряпки, ветошь, пропитанные бензином, керосином, маслом и другими горючими веществами; бросать мусор, баллончики, стекло.

«С 13 апреля он начал действовать в Прионежском муниципальном районе, Кондопожском муниципальном районе, Пряжинском национальном муниципальном районе, Суоярвском муниципальном округе, Сортавальском муниципальном округе, Питкярантском муниципальном округе, Лахденпохском муниципальном округе, Олонецком национальном муниципальном районе, Сегежском муниципальном округе, Пудожском муниципальном районе, Медвежьегорском муниципальном районе, Муезерском муниципальном округе, Беломорском муниципальном округе, Калевальском национальном районе, Кемском муниципальном округе, Костомукшском муниципальном округе и в Лоухском муниципальном районе», - предупредили в МЧС.