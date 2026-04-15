Жительница Карелии в суде доказала свое право на квартиру

В суд Питкяранты обратилась местная жительница с просьбой признать за ней право собственности на квартиру, в которой она проживала более 30 лет, сообщили в пресс-службе Питкярантского городского суда.

По данным источника, с 1994 года женщина зарегистрирована и проживает в спорном жилом помещении, которое перешло к ней во владение в период работы на швейной фабрике. В 1995 году местная администрация передала ей постановление о праве собственности.

В мае 2025 года женщина обратилась в Росреестр для госрегистрации права собственности, но процедура была остановлена, и женщина обратилась в суд.

Было установлено, что спорная квартира не числится на балансе предприятия, а женщина регуларно оплачивает коммунальные платежи, при этом квартира является ее единственным жильем.

Суд встал на сторону женщины и признал ее право собственности на квартиру. Решение суда в законную силу не вступило.