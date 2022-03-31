Губернатор учит бить. Как мэр Петрозаводска о своей работе докладывал

Текст: Георгий Чентемиров

В Петрозаводском горсовете заслушали отчёт мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Весной прошлого года он возглавил карельскую столицу, и теперь депутатам предстояло оценить его работу. Перед градоначальником, соответственно, стояла непростая задача: пристойно объяснить то состояние, в котором сейчас находится Петрозаводск, и записать все происходящее “в плюс”.

Вступая в должность, Любарский обозначил ключевые проблемы Петрозаводска: мусор, ремонт и содержание дорог, освещение, муниципальный транспорт. И если по некоторым из этих направлений есть хоть какие-то подвижки, другие висят на городских плечах мертвым грузом.

Дороги и мосты

Самая заметная проблема — содержание городских дорог. Здесь и говорить нечего: минувшая зима, наверное, войдет в историю Петрозаводска по количеству жалоб на неубранный снег. Владимир Любарский объяснял, что мэрию подвел многолетний подрядчик — “ТехРент”, который внезапно оказался совершенно не готов выполнять контрактные обязательства. Договор с фирмой пообещали расторгнуть, как только завершится зима, однако есть серьезные опасения, что проблему это не решит.

— Стоимость работ по контракту была определена исходя из имеющихся бюджетных ассигнований без учета индекса цен. Также в контракте не включены порядка 25 процентов автомобильных дорог, которые не находились в муниципальной собственности, — сообщил мэр.

"Произведен расчет стоимость работ по содержанию дорог с учетом изменения расценок, включению “белых пятен”, а также увеличению кратности уборки. В ценах 2022 года стоимость контракта составит 550 миллионов рублей, а в случае включения дополнительных площадей и увеличения кратности работ начальная цена контракта превысит 750 миллионов. При этом в бюджете города на данные цели возможно предусмотреть только порядка трехсот миллионов рублей",

— сказал мэр.

Иными словами, город убираться хорошо не будет. Ну зато честно!

Фото: Эмилия Слабунова

Плоховато обстоят дела с аварийными мостами в разных районах Петрозаводска. Об их состоянии чиновники и горожане узнали в ноябре 2017 года. За четыре года удалось отремонтировать мост на улице Кирова, и то в рамках федеральной целевой программы. Мосты на улицах Антикайнена, Мерецкова и Луначарского по-прежнему требуют реконструкции; первые два сейчас передали в региональное управление “для принятия дальнейшего решения”.

Ремонт дорог тоже идет не за городские деньги: как сообщил Любарский, в прошлом году за счет средств федеральной программы и регионального бюджета удалось привести в нормативное состояние 63 участка магистралей в разных районах города.

Освещение

Петрозаводск в свое время “потемнел” благодаря энергосервисному контракту, заключенному с компанией “Балтэнергоэффект” в 2014 году. Мэрия пыталась избежать оплаты, но суд встал на сторону предпринимателей, обязав администрацию выплатить сотни миллионов рублей за фактически никакое освещение.

Бороться с плохим уличным освещением приходится за бюджетный счет. Мэр заявил о поэтапной замене светильников; 23 миллиона рублей было потрачено в 2021-м, еще сто миллионов из региональной казны освоят в текущем году.

Транспорт

Жалобы на общественный транспорт в петрозаводскую мэрию идут непрерывным потоком. Люди негодуют по поводу роста цен, плохого состояния автобусов и троллейбусов, несоблюдения расписания.

Чиновники анонсируют целую транспортную реформу, разработкой которой занимаются ученые. Первый этап этой работы должен завершится в текущем году.

"Сейчас в Петрозаводске проводятся исследования пассажиропотока в общественном транспорта, опросы респондентов, анализы данных сотовых операторов… Нам необходимо будет изыскивать источник финансирования, предварительный объем составит 1,5 миллиарда рублей",

— сказал Любарский.

Пока же обходятся заменой устаревших троллейбусов: весь подвижной состав МУП “Городской транспорт” требует обновления и модернизации. До конца июня в карельскую столицу поставят 16 троллейбусов — конечно же, за счет средств регионального бюджета.

Мусор

Попытки разобраться с мусором тоже не приводят к большим успехам. В городе ставят закрытые контейнерные площадки, но земля вокруг них точно так же покрыта слоем отходов, в которых шныряют крысы.

— Вопрос сложный, есть муниципальные полномочия, есть региональные… Одни вывезли мусор, и, по идее, они обязаны собрать то, что они в процессе уронили. Ну что, следить за ними? А мусор, который остался на земле — за него другое юридическое лицо отвечает. Рядом покрышки, крупногабарит, строительный мусор… Строительный мусор не в тарифе регионального оператора, а горожане это складывают вместе. В этой запутанной истории надо разобраться, — рассказал мэр карельской столицы.

Не срослось и с раздельным сбором. Формально что-то делается: по словам Любарского, реализуются проекты по сбору и передаче на переработку пластика, в рамках различных экопроектов отправлено на переработку более 90 тысяч тонн бумаги. Это, впрочем, не отменяет того грустного факта, что полноценного раздельного сбора ни в Карелии, ни в Петрозаводске за четыре года наладить так и не удалось. Горы стекла, пластика и бумаги по-прежнему отправляются в мусорные контейнеры. Причина — полное отсутствие поддержки и, очевидно, интереса к этой теме со стороны государства.

Список городских проблем можно продолжать. Например, по-прежнему катастрофически низкие темпы предоставления земли многодетным семьям. Как явствовало из представленных на сессии слайдов, в 2021 году таких участков было предоставлено лишь 13 — даже меньше, чем годом ранее, — при том что заявок поступило аж 360. Решать эту проблему надеются с помощью нового Генерального плана города: работы по его изменению должны завершиться в этом году. Однако, по-хорошему, надо еще изыскивать средства на подведение к участкам инженерных сетей, а это тоже немалые деньги, достать которые, как козырь из рукава, не получится.

Вопрос реконструкции ливневой канализации тоже “по-прежнему актуален”. Стоимость работ колоссальная. Сейчас готово техзадание на проектирование первого из четырех этапов, и Любарский констатировал, что городской бюджет задачу не потянет.

***

Владимир Любарский отчитывался о своей работе более пятидесяти минут. Затем слово предоставили главе Карелии Артуру Парфенчикову, который тоже простоял за трибуной почти час. Выступление губернатора было беднее на фактуру, зато гораздо богаче на эмоции.

"Мы можем зафиксировать абсолютную консолидацию между руководством республики и городской администрацией. Это очень важно в сегодняшних условиях, когда мы испытываем очень серьезное санкционное давление, идеологические и моральные атаки со стороны недоброжелателей нашей страны".

От геополитики глава региона плавно спустился на землю. Конкретно — на неубранную от снега землю Петрозаводска. И тут же окунулся в воспоминания.

— Конечно, крайне сложная зима. Конечно, некоторые улицы запустили абсолютно… Я бы, наверное, четверку поставил администрации города [за содержание дорог]. Моя первая профессия — дворник, давайте так уже не забывать. И дворник неплохой! Поэтому все это знаю своими руками. У меня отец халтурил дворником на Промышленной возле бани. Иногда и мне приходилось там халтурить. Сейчас той бани больше лет. Так что, поверьте, в уборке улиц все понимаю. Иногда идешь, советы даешь: что ж ты сейчас этот лед бьешь! Подожди, дай два часа, подтает, насколько легче будет…

Депутатам, перед которыми отчитывался мэр, времени на выступления выделили гораздо меньше, поэтому о своем детстве им вспоминать было недосуг. Например, Ольга Тужикова принялась было перечислять проблемы, о которых умолчал мэр, но ее быстро заткнули: не уложилась в отведенную минуту. Другой депутат, Галина Васильева, принялась возмущаться тем, что времени на обсуждения не хватает — тогда спикер горсовета Надежда Дрейзис и ей сделала замечание.

В результате 15 депутатов работу Владимира Любарского признали удовлетворительной. Четверо членов горсовета проголосовали против.