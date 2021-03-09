Губернатор рассказал об увеличении процента тяжелых больных в Карелии

Артур Парфенчиков оценил ситуацию с распространением короновируса в республике. Несмотря на снижение количества инфицированных в Карелии, по его словам, «тревожные сигналы» поступают из сопредельных государств.

В последнее время в Карелии в сутки выявляют 95-105 инфицированных. Карелия, отметил глава РК, остается одним из самых «тестируемых регионов». Хотя, конечно, сейчас тестов в республике делают меньше, так как и уровень заболеваемости снизился.

Тем не менее, по словам Парфенчикова, «процент тяжелых больных увеличился». Особенно тяжело болезнь проходит у пожилых граждан. Поэтому, несмотря на смягчение ограничений, губернатор призвал соблюдать масочный режим. Фото kmvcity.ru