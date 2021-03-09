В Карелии установят 2,5 тысячи новых дорожных знаков

На региональных дорогах Карелии в 2021 году будут установлены 2,5 тысячи новых дорожных знаков. Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает паблик «Дороги республики Карелия».

Госконтракт на установку знаков будет заключен в этом месяце. Победившая по итогам конкурса организация будет обязана в течение весенне-летнего сезона этого года приобрести, смонтировать и установить более 2,5 тысячи дорожных знаков. Начальная цена контракта - около 20 млн рублей.

Напомним, также в рамках федерального проекта в этом году на региональные дороги будет нанесено более 850 километров горизонтальной дорожной разметки. Фото источника